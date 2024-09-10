США ввели санкции против Iran Air

Вашингтонская администрация внесла иранскую авиакомпанию Iran Air в санкционный список, касающийся России.

Вашингтонская администрация внесла иранскую авиакомпанию Iran Air в санкционный список, касающийся России.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Минфина США.

Новые рестрикции против компании касаются ее связей с Россией, а также транспортировки оружия, отмечает ведомство.

США уже вводили санкции против Iran Air. Кроме того, Минфин США сообщил о рестрикциях против ряда других иранских физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что ФРГ, Франция и Британия также намерены ввести санкции против Iran Air.