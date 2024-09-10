О нас

США ввели санкции против Iran Air

США ввели санкции против Iran Air Вашингтонская администрация внесла иранскую авиакомпанию Iran Air в санкционный список, касающийся России.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 20:52
США ввели санкции против Iran Air

Вашингтонская администрация внесла иранскую авиакомпанию Iran Air в санкционный список, касающийся России.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Минфина США.

Новые рестрикции против компании касаются ее связей с Россией, а также транспортировки оружия, отмечает ведомство.

США уже вводили санкции против Iran Air. Кроме того, Минфин США сообщил о рестрикциях против ряда других иранских физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что ФРГ, Франция и Британия также намерены ввести санкции против Iran Air.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ “Iran Air” aviaşirkətini sanksiyalar siyahısına əlavə edib

Другие новости из категории

США ввели санкции против двух компаний и девяти судов РФ
США ввели санкции против двух компаний и девяти судов РФ
10 сентября 2024 г. 21:10
Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области
Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области
10 сентября 2024 г. 20:20
На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна Яги достигло 127 человек
На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна "Яги" достигло 127 человек
10 сентября 2024 г. 20:08
Израиль ликвидировал командующего и трех ротных командиров батальона Телль-эс-Султан ХАМАС
Израиль ликвидировал командующего и трех ротных командиров батальона "Телль-эс-Султан" ХАМАС
10 сентября 2024 г. 19:51
В Израиле заявили, что Центр тяжести усилий военных смещается из Газы на север
В Израиле заявили, что "Центр тяжести" усилий военных смещается из Газы на север
10 сентября 2024 г. 19:26
ФРГ, Франция и Британия намерены ввести санкции против Iran Air
ФРГ, Франция и Британия намерены ввести санкции против Iran Air
10 сентября 2024 г. 19:02
СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет
СМИ: Махмуд Аббас может въехать в Газу через Египет
10 сентября 2024 г. 18:48
Великобритания расширила санкции в отношении России
Великобритания расширила санкции в отношении России
10 сентября 2024 г. 17:49
Британия ввела санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана из-за РФ
Британия ввела санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана из-за РФ
10 сентября 2024 г. 17:46
Главой МИД Швеции стала Мария Мальмер Стенергард
Главой МИД Швеции стала Мария Мальмер Стенергард
10 сентября 2024 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi