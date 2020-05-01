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США ввели санкции против горнодобывающей компании Ирана

США ввели санкции против горнодобывающей компании Ирана

Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против иранской горнодобывающей компании Taif Mining Services и ее владельца Амира Дианата за приписываемые им связи с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении американского Минфина.

По данным ведомства, у Дианата двойное гражданство Ирака и Ирана, он "вовлечен в деятельность "Аль-Кудс" по обеспечению доходов и контрабанде оружия за рубеж". 

Кроме того, отметили в Минфине, прокуратура столичного округа Колумбия предъявила уголовные обвинения руководителю компании и одному из его деловых партнеров за нарушение санкционного режима и отмывание денег. Прокуроры также требуют конфискации их активов на сумму 12 млн долларов США.

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