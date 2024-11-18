США ввели санкции против физлиц Израиля из-за ситуации на Западном берегу

Министерство финансов США ввело санкции против трех граждан Израиля и трех израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан.

Министерство финансов США ввело санкции против трех граждан Израиля и трех израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

Отмечается, что рестрикции введены в отношении организации Amana, предположительно связанной с физическими лицами, находящимися под санкциями США, и ее дочерней компании Binyanei Bar. По утверждению американских властей, это юридическое лицо причастно к случаям изъятия или незаконного лишения собственности на Западном берегу Иордана.

Кроме того, санкции введены в отношении израильского юридического лица Eyal Hari Yehuda и трех израильских граждан, говорится в сообщении.

Напомним, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.