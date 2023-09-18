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США ввели санкции против экс-президента и Министерства разведки Ирана

США ввели санкции против экс-президента и Министерства разведки Ирана Президент США Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005-2013) и Министерства разведки страны.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 18:59
США ввели санкции против экс-президента и Министерства разведки Ирана

Президент США Джо Байден объявил о введении Вашингтоном санкций в отношении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005-2013) и Министерства разведки страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера.

"Сегодня мы вводим санкции против бывшего президента Махмуда Ахманидежада и иранского Министерства разведки. Мы продолжим привлекать Иран к ответственности за его провокационные действия в регионе", - сказано в заявлении.

Между тем, представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN сказал о том, что США намерены ввести новые санкции против представителей руководства Ирана за аресты американцев и считают, что эта мера не сорвет начавшийся обмен заключенными.

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