США ввели санкции против двух российских военных - полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.
Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.
"В результате сегодняшнего решения Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США", - сообщил Блинкен.
Госсекретарь объяснил введение санкций грубыми нарушениями прав человека.
По версии Вашингтона, Омурбеков связан с событиями в украинском городе Буча, а Фролкин - в селе Андреевка Киевской области Украины.