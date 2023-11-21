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США ввели санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных США ввели санкции против двух российских военных - полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 09:30
США ввели санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных - полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.

"В результате сегодняшнего решения Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США", - сообщил Блинкен.

Госсекретарь объяснил введение санкций грубыми нарушениями прав человека.

По версии Вашингтона, Омурбеков связан с событиями в украинском городе Буча, а Фролкин - в селе Андреевка Киевской области Украины.

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Версия на английском языке US imposes sanctions on two Russian military personnel

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