США ввели санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных - полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.

США ввели санкции против двух российских военных - полковника Вооруженных сил Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.



"В результате сегодняшнего решения Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США", - сообщил Блинкен.



Госсекретарь объяснил введение санкций грубыми нарушениями прав человека.

По версии Вашингтона, Омурбеков связан с событиями в украинском городе Буча, а Фролкин - в селе Андреевка Киевской области Украины.

