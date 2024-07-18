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США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам

США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний за участие в финансировании йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Другие страны
18 июля 2024 г. 20:43
США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам

США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний за участие в финансировании йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Внесенные в санкционные списки лица, среди которых гражданин КНР, а также обладатель двойного гражданства Малайзии и Сингапура, участвовали в схемах по передаче хуситам прибыли от незаконных поставок иранской нефти, заявили в Госдепе.

Отмечается, что санкции введены также в отношении пяти судов под флагами Панамы и Гонконга.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

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