США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам

США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний за участие в финансировании йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний за участие в финансировании йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Внесенные в санкционные списки лица, среди которых гражданин КНР, а также обладатель двойного гражданства Малайзии и Сингапура, участвовали в схемах по передаче хуситам прибыли от незаконных поставок иранской нефти, заявили в Госдепе.

Отмечается, что санкции введены также в отношении пяти судов под флагами Панамы и Гонконга.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.