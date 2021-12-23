О нас
Report Georgia
Аудио новости

США ввели санкции против двух фирм в Бразилии

США ввели санкции против двух фирм в Бразилии Американская администрация вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц в Бразилии по обвинениям в поддержке террористической группировки "Аль-Каида".
Другие страны
23 декабря 2021 г. 07:15
США ввели санкции против двух фирм в Бразилии

Американская администрация вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц в Бразилии по обвинениям в поддержке террористической группировки "Аль-Каида".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило в среду Министерство финансов США.

Как оно уточнило, ограничительные меры применяются против Ахмеда аль-Хатыба, Мухаммеда Авада, Хайсама аль-Маграби, а также компаний Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI и Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI. Эти две фирмы базируются в крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу и занимаются продажей мебели. Все три включенных в черный список упомянутых лица имеют также гражданство Египта. Кроме того, аль-Хатыб является гражданином Ливана, а Авад - Сирии. Аль-Маграби прибыл в Бразилию в 2015 году. Он назван Минфином США "оперативником" "Аль-Каиды" в этой южноамериканской стране.

На практике принятые Вашингтоном решения означают, что активы этих трех лиц и двух фирм в юрисдикции США, если таковые имеются, подлежат аресту. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено поддерживать с ними какие-либо деловые контакты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Braziliyada iki firmaya sanksiya tətbiq edib

Экслюзивные новости

По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
22 декабря 2021 г. 17:54
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
22 декабря 2021 г. 14:46
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
22 декабря 2021 г. 12:33
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
22 декабря 2021 г. 11:03
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
22 декабря 2021 г. 07:44
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi