США ввели санкции против двух фирм в Бразилии

Американская администрация вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц в Бразилии по обвинениям в поддержке террористической группировки "Аль-Каида".

Американская администрация вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц в Бразилии по обвинениям в поддержке террористической группировки "Аль-Каида".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило в среду Министерство финансов США.

Как оно уточнило, ограничительные меры применяются против Ахмеда аль-Хатыба, Мухаммеда Авада, Хайсама аль-Маграби, а также компаний Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI и Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI. Эти две фирмы базируются в крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу и занимаются продажей мебели. Все три включенных в черный список упомянутых лица имеют также гражданство Египта. Кроме того, аль-Хатыб является гражданином Ливана, а Авад - Сирии. Аль-Маграби прибыл в Бразилию в 2015 году. Он назван Минфином США "оперативником" "Аль-Каиды" в этой южноамериканской стране.

На практике принятые Вашингтоном решения означают, что активы этих трех лиц и двух фирм в юрисдикции США, если таковые имеются, подлежат аресту. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено поддерживать с ними какие-либо деловые контакты.