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США ввели санкции против более 20 физлиц и юрлиц, причастных к получению ВС Ирана доходов

США ввели санкции против более 20 физлиц и юрлиц, причастных к получению ВС Ирана доходов Соединенные Штаты ввели санкции против более 20 физических и юридических лиц за приписываемую им причастность к получению доходов Министерством обороны и логистики вооруженных сил, Генштаба ВС, а также силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции
Другие страны
29 ноября 2023 г. 21:09
США ввели санкции против более 20 физлиц и юрлиц, причастных к получению ВС Ирана доходов

Соединенные Штаты ввели санкции против более 20 физических и юридических лиц за приписываемую им причастность к получению доходов Министерством обороны и логистики вооруженных сил, Генштаба ВС, а также силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Ирана.

Как передает Report, об этом сообщили Госдепартамент и Минфин США.

В черный список попали физлица и юрлица из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Туркмении.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции в отношении более 20 физических и юридических лиц, причастных к сети финансовой поддержки, которая приносит доход Министерству обороны и логистики вооруженных сил, Генштабу ВС, а также силам "Аль-Кудс" Ирана", - отметил в письменном заявлении руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

По версии Минфина, получаемый доход помогает Тегерану "продолжать поддержку террористических группировок, таких как [палестинское радикальное движение] ХАМАС и [ливанской шиитской партии] "Хезболлах". Американские власти утверждают, что Иран "использует эти незаконные доходы для поддержки конфликтов и распространения террора на Ближнем Востоке".

Кроме того, США ввели санкции против онлайн-сервиса Sinbad.io, так называемого миксера виртуальных валют, позволяющего проводить различные транзакции с криптовалютой на анонимной основе. По версии Вашингтона, благодаря этому сервису власти КНДР получали доходы.

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