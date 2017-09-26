США ввели санкции против банков КНДР и их представителей

© Courtesy İmage

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа во вторник добавила к санкционному списку восемь северокорейских банков.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом сказал министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы нацелены на северокорейские банки и финансовых посредников, выступающих в качестве представителей банков Северной Кореи во всем мире", - сказал министр.

Администрация также наложила санкции на более чем два десятка человек, связанных с финансовой сетью Северной Кореи.

Департамент казначейства заявил, что под санкции попали граждане КНДР, работающие в Китае, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах и являются представителями северокорейских банков.