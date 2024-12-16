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США ввели санкции против 9 физических и 7 юридических лиц за поддержку КНДР

США ввели санкции против 9 физических и 7 юридических лиц за поддержку КНДР Власти США вводят санкции против девяти физических и семи юридических лиц из России и КНДР за поддержку Пхеньяна.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 22:36
США ввели санкции против 9 физических и 7 юридических лиц за поддержку КНДР

Власти США вводят санкции против девяти физических и семи юридических лиц из России и КНДР за поддержку Пхеньяна.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) ввело санкции против девяти физических и семи юридических лиц, которые оказывали финансовую и военную поддержку КНДР", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что американская администрация ввела санкции против трех физических и юридических лиц, "связанных с программой баллистических ракет КНДР".

В частности, рестрикции коснулись и министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и заместителя начальника генштаба Корейской народной армии Ким Ен Бока.

Под действие санкций также попали северокорейские банки Golden Triangle Bank и Korea Mandal Credit Bank.

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