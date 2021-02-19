США ввели санкции против 43 граждан Беларуси

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике.
"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации (американского) президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - отмечается в документе.
В нем уточняется, что в черный список включены в том числе "официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал (компетентных органов), задерживавший мирных демонстрантов" и обходившийся с ними ненадлежащим образом, "судьи и прокуроры", принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, "грозивший студентам за участие" в манифестациях. По оценке руководителя внешнеполитического ведомства США, власти Беларуси продолжают применять насилие в отношении участников протестов, активистов гражданского общества и журналистов.