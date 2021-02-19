США ввели санкции против 43 граждан Беларуси

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике.

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации (американского) президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что в черный список включены в том числе "официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал (компетентных органов), задерживавший мирных демонстрантов" и обходившийся с ними ненадлежащим образом, "судьи и прокуроры", принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, "грозивший студентам за участие" в манифестациях. По оценке руководителя внешнеполитического ведомства США, власти Беларуси продолжают применять насилие в отношении участников протестов, активистов гражданского общества и журналистов.