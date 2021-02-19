О нас
Report Georgia
Аудио новости

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси

США ввели санкции против 43 граждан Беларуси Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 05:46
США ввели санкции против 43 граждан Беларуси

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Беларуси, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации (американского) президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что в черный список включены в том числе "официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал (компетентных органов), задерживавший мирных демонстрантов" и обходившийся с ними ненадлежащим образом, "судьи и прокуроры", принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, "грозивший студентам за участие" в манифестациях. По оценке руководителя внешнеполитического ведомства США, власти Беларуси продолжают применять насилие в отношении участников протестов, активистов гражданского общества и журналистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ 43 Belarus vətəndaşını “qara siyahı”ya saldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Великобритания проведет виртуальный саммит G7 по коронавирусу
Великобритания проведет виртуальный саммит G7 по коронавирусу
19 февраля 2021 г. 04:52
США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку
США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку
19 февраля 2021 г. 04:04
В Нью-Йорке произошел взрыв газа
В Нью-Йорке произошел взрыв газа
19 февраля 2021 г. 03:27
В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера
В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера
19 февраля 2021 г. 03:03
США возвращаются в Парижское соглашение по климату
США возвращаются в Парижское соглашение по климату
19 февраля 2021 г. 02:12
Президент Алжира объявил о роспуске нижней палаты парламента страны
Президент Алжира объявил о роспуске нижней палаты парламента страны
19 февраля 2021 г. 01:58
Россия выступила против переброски бомбардировщиков США в Норвегию
Россия выступила против переброски бомбардировщиков США в Норвегию
19 февраля 2021 г. 00:39
В мире за сутки выявили более 363 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили более 363 тыс. случаев заражения коронавирусом
18 февраля 2021 г. 23:57
Британия, ФРГ, Франция, США подтвердили интерес к консультациям по ядерной программе Ирана
Британия, ФРГ, Франция, США подтвердили интерес к консультациям по ядерной программе Ирана
18 февраля 2021 г. 22:58
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61
18 февраля 2021 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi