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США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью Американская администрация внесла в санкционные списки 16 юридических лиц и 23 танкера, которые, по ее версии, занимались торговлей иранской нефти и ее перевозками.
Другие страны
11 октября 2024 г. 23:38
США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

Американская администрация внесла в санкционные списки 16 юридических лиц и 23 танкера, которые, по ее версии, занимались торговлей иранской нефти и ее перевозками.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепартамента.

Блинкен отметил, что целью рестрикций является "нарушение потока доходов, которые власти Ирана используют для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет", а также якобы для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке.

"Одновременно Министерство финансов в координации с Госдепартаментом издает распоряжение, которое запустит введение санкций против любого лица, задействованного в нефтяном или нефтехимическом секторе иранской экономики", - добавил Блинкен.

Согласно распространенной американским министерством финансов документации, санкции введены против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. В американские черные списки попали суда под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи, а также Эсватини.

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