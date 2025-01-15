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США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц

США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц Минфин США ввел санкции в отношении 16 физических лиц за предполагаемые связи с Россией.
Другие страны
15 января 2025 г. 20:27
США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц

Администрация США ввела санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц за предполагаемые связи с Россией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Из них Госдепартамент вводит санкции против более 150 частных и юридических лиц, которые вовлечены в оборонную промышленность России и поддержку ее оборонно-промышленной базы", - сказано в документе.

Под санкции Министерства финансов США подпали еще около 100 компаний из российского финансового, оборонного и энергетического сектора.

Согласно распространенному Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США документу, помимо российских компаний, под рестрикции подпали юридические лица из Великобритании, Киргизии, Китая, ОАЭ и Турции. Кроме того, в нем числятся граждане КНР, РФ, Турции и ФРГ.

19:57

Минфин США ввел санкции в отношении ряда физических лиц за предполагаемые связи с Россией.

Как передает Report, об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Среди них - граждане Китая, России Турции и ФРГ.

Согласно списку, под рестрикции подпали 16 физических лиц за предполагаемые связи с Россией. В частности, в их числе экс-губернатор Новосибирской области РФ Василий Юрченко (занимал эту должность с 2010 по 2014 год).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ 250-yə yaxın fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib - YENİLƏNİB

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