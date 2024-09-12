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США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями на выборах

США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями на выборах США ввели рестрикции и визовые ограничения в отношении 16 чиновников из Венесуэлы в связи с предполагаемыми нарушениями при проведении президентских выборов в стране.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 19:30
США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями на выборах

США ввели рестрикции и визовые ограничения в отношении 16 чиновников из Венесуэлы в связи с предполагаемыми нарушениями при проведении президентских выборов в стране.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, заявление которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

В документе отмечается, что меры рассчитаны на "привлечение к ответственности Николаса Мадуро и его приближенных" за якобы препятствование проведению в Венесуэле конкурентных выборов и, как считают в США, попытки незаконно удержать власть в стране.

В связи в этим, пояснил Блинкен, минфин США ввел санкции против 16 лиц, связанных с Мадуро, в том числе руководителей Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного суда и связанных с действующим президентом членов Национальной ассамблеи.

Госдепартамент в свою очередь предпринимает шаги по введению новых визовых ограничений против лиц, поддерживающих Мадуро, которые якобы подрывают демократию в Венесуэле, говорится в сообщении.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства, в результате которых снова победил Николас Мадуро с 51,95% голосов граждан.

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