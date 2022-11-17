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США ввели санкции против 13 компаний, работавших с нефтяным сектором Ирана

США ввели санкции против 13 компаний, работавших с нефтяным сектором Ирана Министерство финансов США ввело санкционные ограничения против 13 компаний, зарегистрированных в разных государствах, которые вели бизнес с иранским нефтяным сектором.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 22:07
США ввели санкции против 13 компаний, работавших с нефтяным сектором Ирана

Министерство финансов США ввело санкционные ограничения против 13 компаний, зарегистрированных в разных государствах, которые вели бизнес с иранским нефтяным сектором.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в четверг на сайте ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на 13 компаний в нескольких юрисдикциях, которые способствовали продаже иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов покупателям в Восточной Азии от имени подпавших под санкции иранских нефтехимических брокеров Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) и Triliance Petrochemical Co. Ltd (Triliance), а также Национальной иранской нефтяной компании и ее маркетингового подразделения Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO)", - говорится в документе.

В санкционный список попали компании, зарегистрированные в ОАЭ и КНР, в частности, в Гонконге. Отмечается, что вся собственность и активы внесенных в санкционный список компаний, расположенные в США, "должны быть заблокированы". Также запрещаются любые сделки со стороны лиц из США, которые связаны с какой-либо собственностью внесенных в список.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın neft sektoru ilə əlaqəli 13 şirkətə sanksiya tətbiq edib

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