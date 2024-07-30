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США ввели санкции против 12 граждан Ирана и Китая

США ввели санкции против 12 граждан Ирана и Китая Министерство финансов США ввело санкции против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана и Китая.
Другие страны
30 июля 2024 г. 19:49
США ввели санкции против 12 граждан Ирана и Китая

Министерство финансов США ввело санкции против пяти физических и семи юридических лиц из Ирана и Китая.

Как передает Report со ссылкой на заявление Минфина, попавшие под санкции лица способствовали закупкам компонентов для иранских баллистических ракет.

"Они закупали различные компоненты, включая акселерометры и гироскопы, которые служат ключевыми элементами программы Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении.

Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran və Çinin 12 vətəndaşına qarşı sanksiya tətbiq edib

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