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США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ

США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ США вводят санкции в отношении 11 российских юрлиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 00:34
США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ

США вводят санкции в отношении 11 российских юрлиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в министерстве финансов США заявили, что американские санкции направлены против почти 80% банковских активов РФ. Это, по мнению Минфина, должно оказать сильное воздействие на российскую экономику.

Кроме Газпромбанка и Сбербанка, под ударом оказались Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк. Минфин США предписал всем американским финансовым институтам в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка. После этого заявления акции крупнейшей кредитной организации в РФ снизились более чем на 40%.

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