США ввели санкции из-за убийства Кашикчи

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, соответствующее сообщение размещено на сайте минфина США.

Санкции введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.

В черный список попали генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, а также бывший советник саудовского наследного принца Сауд аль-Кахтани, его подчиненный Махер Мутреба.