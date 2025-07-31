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США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана

США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана США ввели самые масштабные за семь лет санкции в отношении Ирана, в том числе и против международной судоходной сети, контролируемой Тегераном, а также десятков компаний и судов.
Другие страны
31 июля 2025 г. 03:10
США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана

США ввели самые масштабные за семь лет санкции в отношении Ирана, в том числе и против международной судоходной сети, контролируемой Тегераном, а также десятков компаний и судов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции в отношении Ирана за последние семь лет. <…> Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, попал под санкции вместе с десятками лиц, компаний и судов в его бизнес-империи", - говорится в публикации.

Отмечается, что данные меры были приняты спустя неделю после того, как Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Шамхани и нескольких его фирм, а также после "неоднозначных сигналов", посылаемых президентом США Дональдом Трампом об ужесточении ограничений в отношении Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İrana qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

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