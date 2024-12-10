США ввели рестрикции против 17 россиян из-за "выборов" на оккупированных территориях Украины

Госдепартамент США ввел визовые ограничения против 17 представителей российских властей за причастность к процессу проведения "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Госдепартамент США ввел визовые ограничения против 17 представителей российских властей за причастность к процессу проведения "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Государственный департамент объявляет о мерах по введению визовых ограничений в отношении 17 российских должностных лиц и назначенных Россией доверенных лиц за подрыв суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины путем проведения фиктивных выборов на оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.

Согласно американскому законодательству, Госдеп не имеет право раскрывать список лиц, которых коснулись визовые ограничения.