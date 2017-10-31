США ввели ограничения на сотрудничество с энергосектором России

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министерство финансов США запретило американцам оказывать содействие России в ряде энергетических проектов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, гражданам США запрещено содействовать России в глубоководной разведке, добыче нефти в Арктике, в проектах по сланцевому газу.

Отмечается, что новые ограничения на сотрудничество с российским энергосектором коснутся проектов, начинающихся после 29 января 2018 года.