США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью

Администрация США ввела санкции против семи организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, якобы причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Администрация США ввела санкции против семи организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, предположительно причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Госдепартамент вводит санкции в отношении семи организаций, вовлеченных в торговлю иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией", - говорится в документе. Отмечается, что под санкции также подпали два судна.

"Президент [США Дональд Трамп] намерен свести к нулю незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, в рамках своей кампании максимального давления", - подчеркивается в документе.

Под рестрикции попали пять компаний, базирующихся в ОАЭ: Solvent Organics, Alseerah Trading, Harold Trading, Shivnani Organics и Vroom Marine Venture. Кроме того, в санкционные списки были внесены компания из Ирана Keynah Sanjesh Azma и организация из Турции Kimpas, отмечается в заявлении.