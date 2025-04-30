О нас

США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью

США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью Администрация США ввела санкции против семи организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, якобы причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 20:52
США ввели очередные санкции против семи компаний, причастных к торговле иранской нефтью

Администрация США ввела санкции против семи организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, предположительно причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Госдепартамент вводит санкции в отношении семи организаций, вовлеченных в торговлю иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией", - говорится в документе. Отмечается, что под санкции также подпали два судна.

"Президент [США Дональд Трамп] намерен свести к нулю незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, в рамках своей кампании максимального давления", - подчеркивается в документе.

Под рестрикции попали пять компаний, базирующихся в ОАЭ: Solvent Organics, Alseerah Trading, Harold Trading, Shivnani Organics и Vroom Marine Venture. Кроме того, в санкционные списки были внесены компания из Ирана Keynah Sanjesh Azma и организация из Турции Kimpas, отмечается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Трамп уверен, что США и КНР заключат торговое соглашение
Трамп уверен, что США и КНР заключат торговое соглашение
30 апреля 2025 г. 21:26
При наезде автомобиля на толпу в Копенгагене пострадали 11 человек
При наезде автомобиля на толпу в Копенгагене пострадали 11 человек
30 апреля 2025 г. 21:08
Китай решил снять санкции с депутатов Европарламента
Китай решил снять санкции с депутатов Европарламента
30 апреля 2025 г. 20:16
СМИ: Израильские беспилотники нанесли пять ударов по пригороду Дамаска
СМИ: Израильские беспилотники нанесли пять ударов по пригороду Дамаска
30 апреля 2025 г. 19:48
Шмыгаль: Проект сделки Украины и США предполагает 10-летние инвестиции
Шмыгаль: Проект сделки Украины и США предполагает 10-летние инвестиции
30 апреля 2025 г. 19:34
Генштаб ЦАХАЛ приказал готовиться к дальнейшим ударам по целям Сирии
Генштаб ЦАХАЛ приказал готовиться к дальнейшим ударам по целям Сирии
30 апреля 2025 г. 18:47
При столкновениях с вооруженными группировками погибли 16 сотрудников сил безопасности Сирии
При столкновениях с вооруженными группировками погибли 16 сотрудников сил безопасности Сирии
30 апреля 2025 г. 18:22
В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая
В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая
30 апреля 2025 г. 18:03
В Китае в результате взрыва в жилом доме один человек погиб, 21 пострадал
В Китае в результате взрыва в жилом доме один человек погиб, 21 пострадал
30 апреля 2025 г. 17:45
В Израиле 12 человек пострадали из-за пожаров
В Израиле 12 человек пострадали из-за пожаров
30 апреля 2025 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi