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США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

США ввели новые санкции против российских СМИ и банков США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.
Другие страны
8 мая 2022 г. 20:40
США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов США, под санкции попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

В Белом доме отметили, что эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.

США также ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Белый дом подчеркивает, что санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiya gəmilərinə, banklarına, mətbu orqanlarına və şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib

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