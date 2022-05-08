США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.

США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки. Также вводится экспортный контроль.

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов США, под санкции попали российские телеканалы "Первый канал", "Россия-1" и НТВ. Запрет касается поставок им оборудования и возможности американских компаний размещать на них рекламу.

В Белом доме отметили, что эти телеканалы являются "рупором Кремля", которые транслируют войну в Украине в выгодном для Москвы виде. Представитель администрации президента США уточнил, что новый санкционный пакет запрещает поставки технологий вещания, видеокамер, микрофонов и другого оборудования.

США также ввели санкции против ряда руководителей российских банков, в том числе "Сбербанка" и "Газпромбанка". Под ограничения также попал "Московский индустриальный банк" и десять его дочерних структур.

При этом в релизе Минфина отмечается, что санкции в отношении "Газпромбанка" не идет речь о замораживании его активов и запрете о проведении каких-либо операций с ним.

Белый дом подчеркивает, что санкции против руководителей "Газпромбанка" - это сигнал о том, что российский банк не является "тихой гаванью".