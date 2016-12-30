США ввели новые санкции против России

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

В указе отмечается, что санкции связаны с "действиями по подрыву демократии в США" и вводятся, чтобы "противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности".

Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ и компаний, якобы "поддерживающих кибероперации ГРУ".

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.