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США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России Минфин США расширил санкционный список в отношении России.
Другие страны
10 января 2025 г. 19:30
США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских компаний и физических лиц, связанных с энергетическим сектором.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Под рестрикции попали такие ключевые компании, "Газпром Нефть", "Сургутнефтегаз", "Зарубежнефть" и их дочерние структуры.

Санкции также коснулись высокопоставленных чиновников Министерства энергетики РФ, в том числе заместителей министра Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, а также директоров ключевых департаментов ведомства. Кроме того, под ограничения подпали страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

В санкционный список вошли 183 нефтяных танкера и ряд иностранных компаний и физических лиц, подозреваемых в торговле российской нефтью.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib
Версия на английском языке US imposes new sanctions against Russia

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