США ввели новые санкции против России

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Американские власти утвердили новый пакет санкций против России.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

В общей список попали 34 физических и юридических лица.

Под санкции попали множество дочерних подразделений за рубежом госбанков ВТБ и Сбербанка, в частности, в Украине, Казахстане и Европе. Более того, в новом списке оказались негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Сбербанка и ВТБ и банк ВТБ24.

Под санкции также попали девелоперская фирма "Галс-Девелопмент", Новикомбанк, концерн "Авиаприборостроение", "Современные технологии", "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Оборонпром", "Авиационное оборудование", "Научно-производственное объединение СПЛАВ", "Рособоронэкспорт" и другие компании.

Под ограничения также попали винодельческая компания "Массандра" и Ялтинская киностудия.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против "Яндекс.Денег".