США ввели новые санкции в отношении России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 августа, ввели новые ограничения против России. Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 августа, ввели новые ограничения в отношении России. Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали: Агеева Ирина Анатольевна - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике, Черкасова Ирина Александровна - уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, Федоренко Константин Альбертович - директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек", Кадырова Аймани Несиевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Хучиев Муслим Магомедович - председатель правительства Чеченской Республики, Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе, Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета, Пятых Галина Анатольевна - уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области, Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области", Мансур Муссаевич Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".