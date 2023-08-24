О нас

США ввели новые санкции в отношении России

США ввели новые санкции в отношении России Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 августа, ввели новые ограничения против России. Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".
Другие страны
24 августа 2023 г. 18:50
США ввели новые санкции в отношении России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 августа, ввели новые ограничения в отношении России. Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали: Агеева Ирина Анатольевна - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике, Черкасова Ирина Александровна - уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, Федоренко Константин Альбертович - директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек", Кадырова Аймани Несиевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Хучиев Муслим Магомедович - председатель правительства Чеченской Республики, Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе, Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета, Пятых Галина Анатольевна - уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области, Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области", Мансур Муссаевич Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
24 августа 2023 г. 18:11
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
24 августа 2023 г. 12:45
Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
23 августа 2023 г. 21:10
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
23 августа 2023 г. 18:18
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
23 августа 2023 г. 18:15
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
ФотоВ Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
23 августа 2023 г. 18:01
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
ФотоНаходящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
23 августа 2023 г. 11:15
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
23 августа 2023 г. 09:49
Был дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
ФотоБыл дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi