​США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минфин США.

В частности, ограничения коснутся Центробанка Венесуэлы и банка Никарагуа Corporativo (еще одно название - BANCORP). Кроме того, в санкционный список по Венесуэле добавили двух физлиц - Ортега Мурилло из Никарагуа и Рузза Теран из Венесуэлы.

США также введи санкции против пяти организаций, связанных с разведывательной службой Кубы. Как заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, под ограничения попала авиакомпания Aerogaviota, принадлежащая кубинским военным.

Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека, а также из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным.