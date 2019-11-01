​США ввели новые санкции против Ирана

США расширяют санкции против Ирана, добавив в санкционные списки строительный сектор Ирана и ряд материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ.

Как передает Report, oб этом говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

"Госсекретарь (Майкл) Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу иранского режима. Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", - сказано в документе.

В частности, под санкциями будет строительный сектор Ирана как "прямо или косвенно контролируемый Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этого сектора.

Кроме того, под запрет попадают четыре вида материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.