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США ввели для граждан Венгрии ограничения на поездки

США ввели для граждан Венгрии ограничения на поездки Вашингтон во вторник ввел ограничения в отношении граждан Венгрии, теперь разрешение на поездки в США действует для них год, и использовать его можно лишь один раз.
Другие страны
1 августа 2023 г. 13:51
США ввели для граждан Венгрии ограничения на поездки

Вашингтон во вторник ввел ограничения в отношении граждан Венгрии, теперь разрешение на поездки в США действует для них год, и использовать его можно лишь один раз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает американское посольство в Будапеште.

"Сегодня мы оповестили правительство Венгрии, что срок действия электронной системы разрешения на поездки (ESTA) для держателей венгерских паспортов сократили с двух до одного года. В дополнение к этому, срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов будет ограничен однократным использованием", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии США.

Сокращение срока действия ESTA повлияет только на новые заявления на получение этого документа. Все разрешения, выданные до 1 августа 2023 года, остаются действительными в течение двух лет и для многократного въезда.

В документе уточняется, что опасения Вашингтона связаны с тем, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство приблизительно 1 млн человек в рамках упрощенного процесса натурализации "без принятия надлежащих мер безопасности для проверки их личности". США отмечают, что власти Венгрии решили "не уделять должного внимания проблемам безопасности, возникшим из-за применения упрощенного процесса натурализации, в связи с чем процедуры для всех владельцев венгерских паспортов по использованию программы безвизового въезда (VWP) изменены".

Подчеркивается, что визовые ограничения будут действовать до тех пор, пока Будапешт не решит соответствующие вопросы в области безопасности.

Со своей стороны, Associated Press сообщает, что VWP позволяет держателям паспортов 40 стран находиться в США по работе или в туристических целях до 90 дней. Венгрия - единственная из этих стран, в отношении которой ввели ограничительные меры в рамках VWP.

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Версия на английском языке US tightens conditions of Visa Waiver Program for Hungary

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