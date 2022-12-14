США введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний

США в течение этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC.

США в течение этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщили, что попадание в черный список означает запрет на приобретение американских полупроводников и оборудования для производства микросхем, если только у поставщиков нет выданного Министерством торговли США специального разрешения на экспорт, поясняет издание. Оно указывает, что такие действия администрации Джо Байдена свидетельствуют об эскалации китайско-американского конфликта в сфере технологий.

В октябре торговое ведомство ограничило 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Кроме того, Минторг внес 31 организацию КНР, включая YMTC, в список так называемых непроверенных импортеров американской продукции (Unverified List, UVL). В течение 60 дней компании должны были доказать, что их деятельность не угрожает национальной безопасности США, напоминает Bloomberg.

Отмечается, что Пекин стремился предотвратить включение YMTC в санкционный лист: Министерство коммерции КНР помогало этой и другим компаниям по требованию Вашингтона организовывать проверки конечного пользования продукции.