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США введут санкции против России

США введут санкции против России Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской "народными республиками", а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность
Другие страны
22 февраля 2022 г. 03:27
США введут санкции против России

Президент США Джозеф Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской "народными республиками", а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден скоро подпишет исполнительный указ, который будет запрещать новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из, а также внутри так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот исполнительный указ также предоставит полномочия для введения санкций против любых лиц, которые, как будет установлено, ведут деятельность в этих районах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ДНР" и "ЛНР".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

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