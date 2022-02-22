США введут санкции против России

Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской "народными республиками", а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность

Президент США Джозеф Байден в ближайшее время подпишет указ, который установит запрет для американцев на инвестиции, финансирование и торговлю с Донецкой и Луганской "народными республиками", а также позволит вводить санкции против лиц, ведущих деятельность на их территории.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден скоро подпишет исполнительный указ, который будет запрещать новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из, а также внутри так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот исполнительный указ также предоставит полномочия для введения санкций против любых лиц, которые, как будет установлено, ведут деятельность в этих районах Украины", - отмечается в документе.

Также Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ДНР" и "ЛНР".