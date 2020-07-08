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США введут санкции против китайских чиновников

США введут санкции против китайских чиновников США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая.
Другие страны
8 июля 2020 г. 01:28
США введут санкции против китайских чиновников

США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые будут участвовать в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы, в соответствии с законом (США) О взаимном доступе в Тибет от 2018 года", - говорится в заявлении Помпео.

По его словам, Пекин продолжает "систематически препятствовать поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов и других официальных лиц, журналистов и туристов, в то время как официальные лица КНР и другие граждане имеют гораздо больший доступ в Соединенные Штаты".

"Доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности, учитывая нарушения прав человека КНР там, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев крупнейших рек Азии", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут и дальше работать "по содействию устойчивому экономическому развитию, сохранению окружающей среды и улучшению гуманитарных условий жизни тибетских общин в КНР и за рубежом". Помпео добавил, что США по-прежнему привержены поддержке "значимой автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав человека и сохранению их уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности".

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