США введут санкции в отношении почти 90 компаний из России и Китая

США в координации со странами "Большой семерки" (G7) 24 февраля введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран.

США в координации со странами "Большой семерки" (G7) 24 февраля введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил Белый дом.

"Сегодня в координации с партнерами и союзниками по G7 министерство финансов и Госдепартамент введут масштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, с целью дальнейшего ослабления экономики России и снижения ее способности вести войну против Украины. В результате санкции будут введены в отношении более 200 физических и юридических лиц, как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные усилия России", - говорится в заявлении.

В Белом доме добавили, что Министерство торговли США объявит о введении экспортных ограничений в отношении почти 90 компаний из России, Китая и других стран за помощь в обходе санкций. "Сегодня министерство торговли предпримет ряд действий по экспортному контролю, включив почти 90 российских компаний и компаний из третьих стран, в том числе из Китая, в список субъектов, участвующих в деятельности по обходу санкций и поддержке российского оборонного сектора", - говорится в сообщении.