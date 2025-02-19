США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%

США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику.
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"Я, вероятно, скажу вам об этом 2 апреля, но это будет в районе 25%", - сказал он. Трампу был задан вопрос о ставке планируемых пошлин на зарубежные авто.
Главу Белого дома также спросили о вероятных тарифах на фармацевтическую продукцию. "25% и выше. И они будут очень существенно расти в течение года", - ответил он. Подписание состоялось в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.