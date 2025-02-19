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США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%

США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25% США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 03:19
США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%

США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам при подписании своих новых указов.

"Я, вероятно, скажу вам об этом 2 апреля, но это будет в районе 25%", - сказал он. Трампу был задан вопрос о ставке планируемых пошлин на зарубежные авто.

Главу Белого дома также спросили о вероятных тарифах на фармацевтическую продукцию. "25% и выше. И они будут очень существенно расти в течение года", - ответил он. Подписание состоялось в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

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