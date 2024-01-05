США введут пошлины на импорт луженой стали из ряда стран

Американские власти решили ввести таможенные пошлины на луженую сталь, импортируемую из Германии, Канады, Китая и Республики Корея.

Американские власти решили ввести таможенные пошлины на луженую сталь, импортируемую из Германии, Канады, Китая и Республики Корея.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства торговли США.

Ведомство полагает, что эта продукция из указанных четырех стран поставляется на американский рынок по ценам, являющимся ниже справедливой. В Китае она также субсидируется правительством, считает минторг США. В свете этого американские власти намерены ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Антидемпинговые пошлины для указанной продукции из Германии составят 6,88%, из Канады - 5,27%, из Китая - 122,52%, из Южной Кореи - 2,69%.

Уточняется, что власти США по итогам проведенного разбирательства решили не принимать аналогичные меры в отношении продукции из Великобритании, Нидерландов и Турции.