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США введут пошлины на импорт луженой стали из ряда стран

США введут пошлины на импорт луженой стали из ряда стран Американские власти решили ввести таможенные пошлины на луженую сталь, импортируемую из Германии, Канады, Китая и Республики Корея.
Другие страны
5 января 2024 г. 22:58
США введут пошлины на импорт луженой стали из ряда стран

Американские власти решили ввести таможенные пошлины на луженую сталь, импортируемую из Германии, Канады, Китая и Республики Корея.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства торговли США.

Ведомство полагает, что эта продукция из указанных четырех стран поставляется на американский рынок по ценам, являющимся ниже справедливой. В Китае она также субсидируется правительством, считает минторг США. В свете этого американские власти намерены ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Антидемпинговые пошлины для указанной продукции из Германии составят 6,88%, из Канады - 5,27%, из Китая - 122,52%, из Южной Кореи - 2,69%.

Уточняется, что власти США по итогам проведенного разбирательства решили не принимать аналогичные меры в отношении продукции из Великобритании, Нидерландов и Турции.

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