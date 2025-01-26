США введут пошлины на импорт из Колумбии из-за отказа принять рейс с мигрантами

Правительство США введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами.

Правительство США введет торговые пошлины на импорт из Колумбии в размере 25% за отказ властей страны принимать рейс с нелегальными мигрантами.

Как передает Report , об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"Чрезвычайные пошлины в размере 25% на все товары, поступающие в США [из Колумбии]. Через неделю тарифы в 25% будут повышены до 50%", - написал он.

В его сообщении указывается, что в отношении Колумбии будут также введены казначейские, банковские и финансовые санкции. Кроме того, США введут ограничения на въезд в страну колумбийских официальных лиц и других чиновников, а также визовые ограничения в отношении "поддерживающих правительство Колумбии лиц". Также президент США предписал из "соображений национальной безопасности" усилить пограничный и таможенный контроль колумбийских граждан и грузов.

"Эти меры - только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушить свои юридические обязательства в отношении приема и возвращения преступников, которых они выгнали в США", - резюмировал Трамп.