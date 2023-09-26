США введут безвизовый режим для граждан Израиля

Израильтяне с ноября этого года могут без виз посещать США.

Израильтяне с ноября этого года могут без виз посещать США.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам главы ведомства, после начала действия безвизового режима гражданам Израиля для поездок в США будет достаточно заполнить онлайн специальную форму, заплатить $21 и в течение трех суток получить разрешение на въезд.

Коэн назвал соглашение большим достижением, которое свидетельствует о тесных отношениях между Израилем и его "великим союзником" США. В связи с этим он выразил благодарность президенту США Джо Байдену и государственному секретарю Энтони Блинкену.