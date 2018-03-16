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    США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана, заявил Белый дом

    © Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ США пока не вводят новые санкции против Ирана, но всегда рассматривают такую возможность.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    "У нас нет никаких новых объявлений насчет санкций, но мы всегда рассматриваем наилучший способ продвигать и защищать американцев и продвигать повестку дня президента (США)", - заявила Сандерс на брифинге.

    Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос, готовы ли США ввести новые санкции против Ирана, что ранее предложили Великобритания, Франция и Германия. По данным агентства Рейтер, Лондон, Париж и Берлин направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.

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