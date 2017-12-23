США временно оттеняют режим беспошлинной торговли с Украиной

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия Генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий со стороны Киева по защите интеллектуальных прав собственности. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо, направленное им руководству американского Конгресса, в пятницу распространила пресс-служба Белого дома.

"Я информирую вас о своем намерении приостановить беспошлинный режим, введенный в рамках программы ГСП в отношении определенных видов товаров, произведенных на Украине", - говорится в послании, адресованном спикеру Палаты представителей и председателю Сената. Как отметил Трамп, причиной отмены данных преференций, действующих для "развивающихся стран", стала недостаточная защита прав интеллектуальной собственности.

ГСП дает экспортерам право на беспошлинный ввоз в США широкого перечня товаров. Сам перечень и условия его применения в отношении конкретных стран ежегодно пересматриваются. Выведение того или иного товара из-под действия ГСП равносильно лишению важной торговой льготы.