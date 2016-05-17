​США впервые за 40 лет раскрыли сумму долга перед Саудовской Аравией

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Министерство финансов США впервые за более чем 40 лет опубликовало данные о задолженности перед Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по данным за март, сумма долга США перед Эр-Риядом составила 116,8 миллиарда долларов.

Она уменьшилась на шесть процентов по сравнению с январем, когда уровень долга достиг рекордного значения.

Саудовская Аравия входит в десятку основных кредиторов США, наряду с Китаем (1,3 триллиона долларов) и Японией (1,1 триллиона).

США начали публиковать данные об иностранных владельцах американских гособлигаций с 1974 года. Сведения о задолженности перед Саудовской Аравией при этом не указывались напрямую, а объединялись с данными по другим странам ОПЕК. На февраль 2016 года этой группе принадлежал 281 миллиард долларов в облигациях.

Решение не раскрывать сумму долга перед Эр-Риядом было принято после того, как арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в США в 1973 году. Оно стало одной из уступок, на которые пошел Вашингтон для сохранения стратегических отношений с Саудовской Аравией и доступа к ее нефтяным запасам.