США впервые за 25 лет не направили в посольство РФ поздравление с Днем России

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты впервые за четверть века не поздравили РФ с Днем России.

Как передает Report, об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - цитирует РИА Новости Николая Лахонина, представителя дипмиссии РФ.

Как пояснили во вторник ТАСС в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства". "Сами мы их не распространяем, но не возражаем если страны-получатели это делают", - добавил он.

В пресс-службе затруднились сразу сказать, было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство в Москве, но обещали это уточнить.