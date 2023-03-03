США впервые включат мостоукладчики в пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки 3 марта могут объявить новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него впервые войдут мостоукладчики.

Соединенные Штаты Америки 3 марта могут объявить новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него впервые войдут мостоукладчики.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом CNN заявили неназванные официальные лица США.

Они утверждают, что пакет будет анонсирован во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и он будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и различных артиллерийских систем калибром 155 мм и 105 мм.

Также в пакет впервые включат мостоукладчики, которые могут развертывать мосты для пересечения траншей и узких водных преград.

Эта помощь будет взята непосредственно из запасов США в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению вооружений.