США впервые провели испытания по программе ПРО в Европе - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты впервые провели испытания по программе ПРО в Европе, уничтожив учебную баллистическую ракету в северной части Атлантического океана. Как сообщила во вторник пресс-служба ВМС США, стрельбы проводились с эсминца Ross, принимающего участие в военно-морских учениях вместе с кораблями американских союзников по НАТО, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это был первый пуск управляемой ракеты-перехватчика Standard-3 (SM-3) Блок 1А не на американском ракетном полигоне и первый перехват баллистической ракеты на европейском театре военных действий", - отметила пресс- служба ВМС США. Она уточнила, что запуск учебной баллистической ракеты был произведен с полигона на Гебридских островах, расположенных в Атлантическом океане у западных берегов Шотландии.

"В соответствии со сценарием учений баллистическая ракета малой дальности "Терьер-Орион" была запущена в качестве учебной цели с Гебридского архипелага. Одновременно с ней с кораблей морской группировки коалиции были запущены две учебные противокорабельные крылатые ракеты", - добавила пресс-служба ВМС.

По ее словам, "эсминец Ross успешно осуществил перехват баллистической ракеты в космическом пространстве". В свою очередь американский корабль Sullivans произвел пуск ракеты-перехватчика Standard-2" (SM-2), чтобы уничтожить крылатые ракеты. "Это был первый случай использования SM-2 в районе полигона на Гебридских островах", - отметила пресс-служба ВМС США.