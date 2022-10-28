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США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя

США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя Впервые в пакет американской военной помощи для Украины войдут спутниковые антенны. Ожидается, что они помогут улучшить связь на поле боя. Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Так, бу
Другие страны
28 октября 2022 г. 23:24
США впервые предоставят Украине спутниковые антенны для связи на поле боя

Впервые в пакет американской военной помощи для Украины войдут спутниковые антенны. Ожидается, что они помогут улучшить связь на поле боя.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Так, будут предоставлены четыре антенны спутниковой связи, которые действуют вне системы Starlink. При этом, по ее словам, это не связано с недавними заявлениями американского миллиардера Илона Маска по поводу убытков от финансирования работы Starlink в Украине.

"Мы впервые посылаем четыре антенны спутниковой связи", - отметила она.

Она также подчеркнула, что эти антенны способны работать с любыми спутниковыми системами. Необходимость в поставках вызвана тем, что бойцы Вооруженных сил Украины нуждаются в стабильной связи на поле боя в условиях постоянного разрушения энергетических объектов.

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