​США впервые использовали вертолет Apache в военных операциях против ИГИЛ

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Американские военные в понедельник впервые нанесли авиаудары с помощью вертолета Apache по целям террористической группировки ИГИЛ в Ираке.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник глава Пентагона Эштон Картер.

"За прошедшие 24 часа… военные использовали Apache, размещенные здесь", — цитирует издание Hill Картера.

Он отказался давать более подробную информацию об операции и лишь отметил, что авиаудары были нанесены с целью поддержки сухопутных сил Ирака и по запросу правительства этой страны.

Как отмечает издание, в боевом вылете участвовали два вертолета, но удары были нанесены лишь одним из них по цели ИГИЛ, которая была уничтожена.