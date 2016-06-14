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    ​США впервые использовали вертолет Apache в военных операциях против ИГИЛ

    В боевом вылете участвовали два вертолета

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Американские военные в понедельник впервые нанесли авиаудары с помощью вертолета Apache по целям террористической группировки ИГИЛ в Ираке.

    Как передает Report, об этом заявил в понедельник глава Пентагона Эштон Картер.

    "За прошедшие 24 часа… военные использовали Apache, размещенные здесь", — цитирует издание Hill Картера.

    Он отказался давать более подробную информацию об операции и лишь отметил, что авиаудары были нанесены с целью поддержки сухопутных сил Ирака и по запросу правительства этой страны.

    Как отмечает издание, в боевом вылете участвовали два вертолета, но удары были нанесены лишь одним из них по цели ИГИЛ, которая была уничтожена.

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