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США возвращаются в Парижское соглашение по климату

США возвращаются в Парижское соглашение по климату США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 02:12
США возвращаются в Парижское соглашение по климату

США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сразу после инаугурации 20 января 46-й президент США подписал указ о присоединении страны к соглашению.

Процесс возвращения в Парижское соглашение занял всего лишь 30 дней, в то время как выход из него продолжался несколько лет.

В день повторного присоединения Соединенных Штатов к договору генеральный секретарь ООН проведет беседу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в онлайн-формате, на которой пойдет речь о том, как еще Вашингтон может способствовать защите окружающей среды.

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