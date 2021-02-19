США возвращаются в Парижское соглашение по климату

США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.

США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сразу после инаугурации 20 января 46-й президент США подписал указ о присоединении страны к соглашению.

Процесс возвращения в Парижское соглашение занял всего лишь 30 дней, в то время как выход из него продолжался несколько лет.

В день повторного присоединения Соединенных Штатов к договору генеральный секретарь ООН проведет беседу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в онлайн-формате, на которой пойдет речь о том, как еще Вашингтон может способствовать защите окружающей среды.