США возвращаются в Парижское соглашение по климату

США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.
Процесс возвращения в Парижское соглашение занял всего лишь 30 дней, в то время как выход из него продолжался несколько лет.
В день повторного присоединения Соединенных Штатов к договору генеральный секретарь ООН проведет беседу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в онлайн-формате, на которой пойдет речь о том, как еще Вашингтон может способствовать защите окружающей среды.