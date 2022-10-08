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США возобновят поставки F-35, несмотря на обнаружение в них китайских деталей

США возобновят поставки F-35, несмотря на обнаружение в них китайских деталей Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 после того, как американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corp обнаружила, что металлический компонент самолета был сделан в Китае.
Другие страны
8 октября 2022 г. 09:31
США возобновят поставки F-35, несмотря на обнаружение в них китайских деталей

Минобороны США возобновит поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 после того, как американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corp обнаружила, что металлический компонент самолета был сделан в Китае.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о магните, который используют в двигателе самолета-невидимки. Материал, из которого сделан магнит, был закуплен в КНР. Несмотря на это, полученные данные не повлияли на выполнение полетов, уже находящихся в эксплуатации.

В пятницу Конгресс был уведомлен о том, что Пентагон завершил свое расследование по F-35. Замминистра обороны по закупкам и поддержке Уильям ЛаПланте подписал отказ от требований по национальной безопасности, что означает, что Пентагон не будет заменять уже поставленные части самолетов.

По данным CNN, в 2022 году компания планирует поставить до 153 истребителей F-35. В настоящее время заказчикам передано 88 самолетов.

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Версия на английском языке Pentagon to resume F-35 deliveries after Chinese materials discovered

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