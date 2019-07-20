США возобновят переговоры с "Талибаном"

Движение "Талибан" и официальные лица США планируют возобновить переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане на следующей неделе на фоне всплеска насилия в стране.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.

"Переговоры между сторонами могут возобновиться 24 или 25 июля с уделением особого внимания выводу войск... Соглашение пока не достигнуто, США хотят вывода через два года, а талибы по-прежнему настаивают на шести месяцах, я думаю, что "Талабан" не увеличивал срок", - сообщил источник, близкий к движению "Талибан".