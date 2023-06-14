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США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности

США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить своих граждан из иранских тюрем.
Другие страны
14 июня 2023 г. 22:06
США возобновили непрямые переговоры с Ираном для снижения напряженности

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и освободить своих граждан из иранских тюрем.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, с декабря прошлого года Оман проводит непрямые переговоры между США и Ираном. Отмечается, что представители Белого дома ездили в Оман как минимум трижды за этот период.

Вашингтон также позволил иракскому правительству выплатить замороженные из-за санкций €2,5 млрд за иранские электроэнергию и газ. США назвали этот перевод обыденной процедурой, которая уже проводилась ранее. Однако в этот раз выплата осуществлялась в евро, а не в национальной валюте, как это было ранее. Эти высвобожденные средства позволили Ирану частично оплатить свой долг Туркмении, а также внести свою долю в Исламский банк развития, где он является третьим по величине акционером.

Для Ирана в условиях международных санкций и отключения банков от платежной системы SWIFT важно добиться освобождения своих замороженных активов. Согласно газете, именно этого и добиваются иранские власти в обмен на освобождение американских заключенных и доказательства отсутствия в стране ядерного оружия.

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